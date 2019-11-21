【好新抱】王敏奕陪老爺曾志偉到醫院探朋友 (17:28)

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文章日期：2019年11月21日
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曾志偉與新抱王敏奕今日現身跑馬地養和醫院。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）
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【今日直擊】
曾國祥與太太王敏奕，以及胞弟曾國猷日前陪伴母親宋麗華到養和醫院檢查身體。今日下午，輪到曾志偉現身醫院，新抱王敏奕就跟隨着。曾志偉見到記者就笑笑口，表示來醫院探朋友，然後上車離開。
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