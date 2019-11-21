【好新抱】王敏奕陪老爺曾志偉到醫院探朋友 (17:28)

【今日直擊】曾國祥與太太王敏奕，以及胞弟曾國猷日前陪伴母親宋麗華到養和醫院檢查身體。今日下午，輪到曾志偉現身醫院，新抱王敏奕就跟隨着。曾志偉見到記者就笑笑口，表示來醫院探朋友，然後上車離開。

（即時娛樂）