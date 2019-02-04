【逃犯條例】多個演唱會取消或延期 演出業協會向政府提出4項前瞻性紓困建議  (20:33)

香港反修例風波持續，警民衝突加劇並愈演愈烈，加上港鐵提早收車令交通大受影響，接二連三有多個演唱會及音樂會宣布取消或延期，包括陳綺貞、王力宏、RubberBand、張敬軒、蔡一傑、張藝興、GOT7、金賢重、周杰倫及譚嘉荃等；今日連闊別紅館舞台6年的陳奕迅（Eason），也宣布將於下月9日假紅館舉行的25場《Fear and Dreams》跨年演唱會取消的消息。

對此，演出業協會今日（11月21日）發出新聞稿，表示演出業界已面臨有史以來最大的行業存活威脅，呼籲政府要為業界推出更具前瞻性的支援措施。協會指早前政府推出有關降低場地租金、免費改期及退回已繳場租等安排，只屬亡羊補牢，未能真正讓行業走出困境，因此提出4項具體紓困建議。根據協會統計，由6月至今，超過60場次的演唱會受示威活動影響而取消或押後舉行、多個國際表演組織拒絕來港或擱置演出、過萬名本地從業員失去工作及演出機會。主辦機構不單要就取消或押後的演唱會退還已銷售門票，更要在零票房情況下，承擔場地租金及演出合約等龐大製作成本，令演出業受到沉重打擊，故協會向政府提出4項前瞻性紓困建議，如下：

（1）寬減票務分紅：多個演唱會已取消或延遲舉行，來年度演唱會項目將大幅減少，建議政府寬減租借場地的票務分紅，以減輕業界的運作成本。

（2）為業界增加經營彈性，調整銷售門票比例：由於市況不明朗，建議政府為主辦機構提供更大營運彈性，例如暫時將公開發售門票比例上限由最少3成改為1成，讓演出業可以爭取更多贊助商支持，一方面有助改善經營環境， 另一方面更可幫助贊助商推廣其品牌。

（3）提供稅務優惠及津貼：演出業需要應付不同的開支，建議政府為業界提供稅務優惠及津貼，紓緩業界經營壓力，例如協助主辦機構負擔因電子門票經網絡銷售（例如：城市售票網）所產生的手續費。

（4）設立演出業界支援基金：建議政府設立演出業界支援基金，協助業界物識及安排演唱會時的資金安排，以備不時之需。

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演出業協會發言人表示，業界現正籌劃明年演出節目，卻遇到不少困難與挑戰，特別是海外歌手因安全考慮拒絕來港，負面影響已浮現。他們預期未來會有更多已經洽商好的表演會被迫取消或押後。香港演出業不單是一條舉足輕重的產業鏈，更是文化創意產業的重要一環。而演唱會旅遊亦是旅遊業的關鍵元素，有助推動經濟發展，令各行各業受惠。香港演出業多年來建立的美譽正遭受破壞，過萬名從業員生計也受影響，當中不少是年輕人。協會希望政府能與業界共渡時艱，推出具前瞻性的紓困措施，以支持文化創意產業的長遠發展，並保障就業機會。

（即時娛樂）