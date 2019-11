next

呂慧儀日前放假在家幫兒子「蟹籽」執拾玩具時,由於遲吃飯太肚餓,結果暈倒並撞親手,蟹籽在旁不停用「音波功」叫醒她。呂慧儀的家居意外又再發生,這日她就啃魚骨,用盡方法也弄不到魚骨出來,還一度咳出血來,最後為了這條「頑強的魚骨」去睇醫生,但她真的很黑仔,竟然遇上醫院進行火警演習,相當搞笑。

呂慧儀最終靠醫生成功將魚骨取出來,長度足足有一截手指般長,她忍不住留言:「就係你餓咗我幾日,Thank you so much doctor」

