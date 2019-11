next

由鄧麗欣與朱栢康主演的港產片《金都》,於今屆金馬獎獲3項提名,包括最佳新導演、最佳男主角及最佳原創電影歌曲。頒獎禮於本周六(11月23日)舉行,但《金都》已先拔頭籌,奪得「第56屆台灣金馬影展」中的亞洲電影奈派克(NETPAC,The Network for the Promotion of Asian Cinema)獎。《金都》導演黃綺琳對自己獲獎大感意外,她表示十分高興昨晚能從李安導演手中得到這項殊榮,盛讚其他參賽作品水準很高,感謝NETPAC評審選擇了《金都》;黃綺琳指此獎項對她及團隊都是一個很大的肯定,尤其自己作為一位新導演,這對她往後的電影創作路給予很大鼓勵。

亞洲電影奈派克獎已有29年歷史,由29個會員國組成的亞洲電影促進聯盟所頒發的獎項,希望藉此獎勵新銳導演,並且將亞洲的優秀影片、影人推介到世界級舞台。

