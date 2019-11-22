【曾傳患腦瘤】李珊珊自爆患上驚恐症 曾徘徊瀕死邊緣 (12:21)

淡出幕前7年、曾被傳患腦瘤及抑鬱症的前港姐李珊珊，終於公開表示曾受情緒病折磨，2017年確診患上驚恐症，病情最嚴重時曾自覺在死亡邊緣。她早前為精神健康基金會拍攝短片，分享患病及接受治療的過程。

從基金會在facebook上載的片段，可見李珊珊以默劇形式拍攝，她手持寫上心聲的「大字報」，分享她患病及治療時的恐懼。李珊珊說︰「我係李珊珊，I have a story to tell... 2017年，我身處醫院，當時因為種種原因，第⼀次出現非常激烈嘅病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難，不停地掙扎，直至眼前⼀黑。嗰種令人窒息嘅感覺，我直頭覺得係瀕死邊緣。」

「經過唔同嘅檢測，專科醫生都搵唔到病因。病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間，兜過唔才冤枉路，做過唔少測試，都係搵唔到病因。直至有⼀日......經轉介去見劉英傑醫生，我先知道個病係叫驚恐症。」

「幸好劉醫生教曉咗我，情緒病其實同傷⾵感冒⼀樣，有得醫。我開始向信得過嘅朋友分享，輕描淡寫地透露我嘅狀況，就好似患咗傷風感冒⼀樣，No big deal﹗然後，我就只係做兩件事，準時覆診，準時食藥，加上好友們嘅關心同不離不棄，病情慢慢好轉，驚恐症嘅症狀無再發生，瀕死邊緣嘅感覺無再出現，我就知道，我嘅情況受到控制。」

「依家睇番轉頭，慶幸當初堅持搵病嘅根源，知道問題根源先可以搵啱解決方法。情緒病其實同普通病無分別，搵啱醫⽣食啱藥，病就⾃然會好。我選擇行出嚟同⼤家講我嘅故事，係希望有相同遭遇嘅朋友，又或者你身邊有相同遭遇嘅朋友，都可以分享佢哋嘅故事。」

（即時娛樂）