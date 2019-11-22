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森美戲言切磋武藝被打至甩骹 網民︰你要休息半年至一年 (13:45)

文章日期：2019年11月22日

森美今日在社交網上載與拍檔切磋武藝的連環圖，留言︰「森美被打至甩骹？#霸王擂台 #切磋武藝」有網民抵死回應︰「咁你要休息番半年至一年喎🙈﹗」也有粉絲笑指森美是「可愛骹主」。

（即時娛樂）

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