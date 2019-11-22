林淑敏拍大小姐生日故事假戲真做 歐陽震華現身賀壽 (14:41)

林淑敏拍攝大小姐龍力蓮生日故事的一集《開心速遞》那天，剛巧是她的生日，歐陽震華、許家傑等好友為她慶祝。（許家傑、林淑敏Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出一集，講述大小姐龍力蓮生日將至，想起從前公司上下爭相為她賀壽的場面，可惜今年卻熱鬧不再。送水輝知道女友不開心，遂邀請熊若水、熊樹仁等一班「尋寶圖」舊同事來為龍力蓮慶祝。龍家二房的Jenny知道後，想盡辦法阻止眾人出席龍力蓮的生日派對。

原來拍攝大小姐生日故事當天，剛巧也是林淑敏的生日。一眾演員拍攝之餘，也趁機為她慶祝，就連曾客串演出的歐陽震華也剛好在電視城，加入慶生大隊。

林淑敏在社交網分享當日拍攝前後的花絮照片，留言︰「處景（境）劇組把握著（着）每一個生活橋段去構思每一集，不經不覺無間斷地來到七百多集。我有幸置身在這團隊，感恩！💕 林淑敏生日當天恰巧地拍上大小姐十一月的生日故事。我和大小姐是兩個截然不同的性格，竟溶（融）合在一起。感謝整個開心速遞的團隊賜予生命，豐富了我的靈魂。我感受到團隊係用一團火去完成每一集，只要能與觀眾互通，就係我們最大的回報。」

許家傑亦在社交網上載照片，留言︰「Happy birthday大小姐🎂，每年生日都困難重重，但不變既（嘅）係結尾一定開心！劇組仲搵 @liwaikin9670 畫左（咗）個大小姐人像而且非常美麗既（咗）蛋糕🎂。Ps 拍攝當日亦係淑敏正日生日，當然要慶祝一下﹗」

（即時娛樂）