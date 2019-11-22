張晉曬蔡少芬生仔紀錄片︰媽媽肯定比爸爸偉大 (16:03)

蔡少芬（Ada）日前為丈夫張晉誕下孻仔樂兒，張晉今日在微博分享兒子出世前的片段。片段由Ada入院開始，除張晉外，好友陳法蓉也在身旁。她表示因為突然宮縮，所以囝囝要提早出世，又呻生完BB後要等一個月才可以洗澡。Ada在病房內洗澡及洗頭，張晉幫她吹乾頭髮。Ada在片中曬港式普通話︰「她（陳法蓉）是我的『輪車』（鄰居），她住在旁邊，所以她有時間可以『切』（車）我老公過來。」

入手術室前，Ada強調是最後一胎，不會再生。她又問張晉緊不緊張，張晉說︰「我有點緊張，會否稍後是我先暈倒？護士要救我﹗」等待囝囝出世時，張晉心情緊張，度日如年。孻仔樂兒終於出世，張晉為囝囝剪臍帶，又親吻Ada。

生完BB的Ada照鏡時發現臉上長了粒粒，驚訝地說︰「生到塊臉爆瘡？剛才沒有的。」張晉說之前也有，Ada強調︰「生產前沒有的。為何臉上似有那麼多粒粒？之前沒那麼嚴重的。」張晉笑答︰「視頻不能P走的。」

返回病房休息的Ada非常掛念兒子，不捨得囝囝被護士抱走。張晉說︰「（生產過程）真的是很辛苦，完全是佩服，所以男人不要跟女人爭，是爸爸偉大，還是媽媽偉大，肯定是媽媽偉大。」Ada說︰「這次覺得很開心，很好玩。不到半個小時，什麼都做完了，可能我年輕吧，所以比較不辛苦，年輕很重要﹗」

大女張楚兒、細女張信兒到醫院探望媽媽及弟弟，輪流親吻弟弟，場面溫馨。樂兒輪廓分明，樣子跟兩個家姐非常相似，鼻子高高，嘴巴細細，十分可愛﹗

（即時娛樂）