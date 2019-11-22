【如今的我已覺醒】G.E.M.新歌句句有骨 疑暗嘲前經理人 (18:40)

鄧紫棋（G.E.M.）今年3月宣布跟合作11年的蜂鳥音樂，結束合作關係，之後雙方掀起合約風波，由於蜂鳥音樂把「鄧紫棋」及「G.E.M.」的名字，都進行商標註冊，G.E.M.或面臨要改名的命運。到4月時，G.E.M.宣布成立個人工作室，繼續她的音樂生涯。

事隔6個多月，G.E.M.的新歌《句號》終於面世，這首由她作曲﹑填詞和主唱的新歌，絕對是其心聲，歌詞句句有骨，被指借機斥前經埋人張丹：「可惜我們終於來到，一個句號，窗外不願飛的蜂鳥，也在哀悼，城市再也不會聽到我們爭吵，你會不會少了一點煩惱。」﹑「你說我是個商品，沒有你我就不可以，這些扭曲的真理，差點毁掉我的自信，如今的我已覺醒，如今我不再哭泣，再不怕堅持自己，做你沒做對的決定。」

今午G.E.M.曾在facebook寫道：「這是我離開前公司之後，第一首自己做的歌。當時覺得很孤立無援，坦白說這大半年以來很多時候我都有這種感覺。但我告訴自己，一段故事劃上句號，總會有另一段故事終於開始。我告訴自己不要害怕，不要放棄。

大半年過去了，今天終於把這首我自己當製作人的處女作發出來，感覺很不現實。感覺上帝再一次告訴我，其實我不是一個人，其實我有能力繼續走下去。謝謝幫助我，陪伴我渡過這段時間的人；也感謝我的過去。

時針滴滴答，你還記得嗎？說句心裡（裏）話，你還懷念嗎？」

（即時娛樂）