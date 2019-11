鄧麗欣(Stephy)與男友邱勝翊(王子)情侶檔拍攝護膚品廣告。王子一身白馬王子Look,Stephy就穿上粉紅長裙,兩人更在廣告中翩翩起舞,非常甜蜜﹗王子、Stephy分別在社交網上載廣告片,王子留言︰「Thanks for having us♥️. Light up your Christmas 🎄.」Stephy則說︰「Light up your heart❤️. May your heart be your guiding key🔑.」王子在Stephy的Instagram留言,自詡為「合作史上最帥男主角」。Stephy回應︰「@prince_pstar(邱勝翊Instagram名字)被你發現了😏。」

(即時娛樂)