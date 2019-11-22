【感慨萬千】謝安琪憶音樂路低潮 為小朋友唱生日歌咪嘴 (21:18)

談到最令Kay百感交集的歌，她表示是其作品《囍帖街》。（大會提供）

謝安琪（Kay）演出的ViuTV節目《一個人會上癮》明晚（23日）播放，今次是一個只屬於Kay的真人騷，節目會貼身追訪台上和台下﹑不同身分的Kay，並遠赴米蘭記錄Kay「一個人」的旅行，Kay在米蘭看到街頭藝人busking，令她感慨萬千，憶起自己14年前初出道、尚未正式出唱片的日子。

Kay自言天生性格比較怕醜，當時缺乏公開演出經驗，故經理人與商場接洽，安排Kay每逢星期日於商場作一小時的busking。Kay笑指自己是「緊張大師」，那時候的她表演後翌日，已為下次表演而緊張，到表演前一天更會胃痛，甚至試過表演當天早上肚瀉。

談到最令Kay百感交集的歌，她表示是其作品《囍帖街》，當時歌曲令她受到許多關注，隨之而來惹來不少負評，讓她感到壓力很大：「《囍帖街》為我帶來人生最多獎項，甚至拿到最後一屆四台聯頒的『傳媒大獎』，這個理應是歌手最璀璨光輝時刻，但偏偏我那時的狀態最差，可以說是我人生最黑暗時期。」

說起Kay在3年前暫別樂壇的日子，她坦言當時決定要休息，是自覺身心健康有問題：「我突然間有一大段中間的音域唱不到，唱歌不再是令人開心的事，我連在小朋友的生日會上、所有人高興唱生日歌時，我選擇咪嘴沒出聲，因為我不想聽到自己把聲，那一刻我就知道我真的病了。」

（即時娛樂）