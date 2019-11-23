【藝人呼籲】鄭敬基貼流程文宣 王喜：為自己為香港投票 (16:26)

2019年區議會選舉明天（24日）舉行，不少藝人響應並呼籲市民一定要投票，他們還提醒大家注意事項。鄭敬基昨天在instagram上載投票流程文宣，今天則貼了和太太的FaceTime截圖，鄭敬基說：「您睡著您醒來，縱兩個時空，我們目標一致，都記掛著同一件事，你的選擇也是我的選擇，Our goal and our choice they are the same.Miss you lots!」

王喜亦在社交網貼文，提大家明早10時投票：「1124 一早一早一早起身去投票，帶身份（分）證，勿用手機，檢查選票，印乾才投，不割蓆（席）不暴力不穿黑。為自己、為香港投票！」

久未更新instagram的林秀怡，今午亦在ig留言：「#好耐無見 聽日要早起啊，今晚要早d（啲）訓（瞓） #得個講 #通常唔等到三四點都唔訓（瞓） #但係早起就一定要既（嘅） #有幾多人好似我咁 #好享受夜晚係（喺）床（牀）既（嘅）時間 #唔想浪費左（咗）黎（嚟）訓（瞓）。」徐天佑亦在ig的限時動態呼籲大家明天記得投票；馬浚偉亦在facebook留言表示：「明天，向北大請下午的假，趕回香港投票！」

（即時娛樂）