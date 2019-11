【藝人呼籲】鄭敬基貼流程文宣 王喜：為自己為香港投票 (16:26)

2019年區議會選舉明天(24日)舉行,不少藝人響應並呼籲市民一定要投票,他們還提醒大家注意事項。鄭敬基昨天在instagram上載投票流程文宣,今天則貼了和太太的FaceTime截圖,鄭敬基說:「您睡著您醒來,縱兩個時空,我們目標一致,都記掛著同一件事,你的選擇也是我的選擇,Our goal and our choice they are the same.Miss you lots!」

王喜亦在社交網貼文,提大家明早10時投票:「1124 一早一早一早起身去投票,帶身份(分)證,勿用手機,檢查選票,印乾才投,不割蓆(席)不暴力不穿黑。為自己、為香港投票!」

久未更新instagram的林秀怡,今午亦在ig留言:「#好耐無見 聽日要早起啊,今晚要早d(啲)訓(瞓) #得個講 #通常唔等到三四點都唔訓(瞓) #但係早起就一定要既(嘅) #有幾多人好似我咁 #好享受夜晚係(喺)床(牀)既(嘅)時間 #唔想浪費左(咗)黎(嚟)訓(瞓)。」徐天佑亦在ig的限時動態呼籲大家明天記得投票;馬浚偉亦在facebook留言表示:「明天,向北大請下午的假,趕回香港投票!」

(即時娛樂)