【兩年情玩完】暴瘦黃奕晨自認欠穩重 跟吳嘉熙仍是朋友 (17:28)

Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon），早前宣布兩年情告終，有傳Dixon另結新歡，戀上同公司藝人譚凱倫。

昨晚Dixon、岑樂怡和陳炳銓等出席一個慈善首映禮，Dixon強調與Cheronna分手，沒有涉及第三者，他和ViuTV同事感情要好，經常吃飯暢談，但未試過跟譚凱倫單獨約會，對傳言感莫名奇妙。他表示跟Cheronna已分開一段時間，只是想平淡「退出」才沒有公開，大家溝通不好，擺了烏龍。

消瘦不少的Dixon透露，是他提出分手，強調和Cheronna是和平分手，指兩年情玩完感可惜，但既然不適合，倒不如休息一陣子，對二人也是最好。有指他花弗，是否Cheronna對他不信任？他說：「這麼快估到？但不能夠怪她，我給人不成熟和欠穩重感覺，可能要到我識生鬚先信得過。（Cheronna逼婚而分手？）待我想想點講，她是我的結婚對象，現在是中場休息，不排除將來再發展，所以我們沒反面，仍是朋友，這個狀態是最好。」

問Dixon是否為情消瘦？他否認，指是為其製作公司稍後開拍的新劇角色作準備，刻意減肥。談到Cheronna也瘦了？他說：「是好瘦，不過她以前也不肥。（為情消瘦？）對不起。（跟Cheronna仍有聯絡？）她之前回家執拾東西時見過。」

（即時娛樂）