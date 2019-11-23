SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

【胞妹黃心穎畀Like】黃心美：沒必要跟自己過不去 (17:31)

文章日期：2019年11月23日

黃心美不時在社交網貼相發文抒發感受，今午她在instagram上載靚相，並有感而發說：「Hey 從來沒有過不去的過去，也沒必要跟自己過不去。加油。」心美胞妹黃心穎都有畀Like。

（即時娛樂）

MORE