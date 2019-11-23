【胞妹黃心穎畀Like】黃心美：沒必要跟自己過不去 (17:31)

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文章日期：2019年11月23日
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黃心美今午在instagram抒發感受，胞妹黃心穎都有畀Like。（ig圖片/明報製圖）
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黃心美不時在社交網貼相發文抒發感受，今午她在instagram上載靚相，並有感而發說：「Hey 從來沒有過不去的過去，也沒必要跟自己過不去。加油。」心美胞妹黃心穎都有畀Like。
（即時娛樂）
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