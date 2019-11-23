【金馬56】76歲王羽獲終身成就獎 王馨平兩姊妹含淚代領 (21:41)

李安負責頒發終身成就獎予「永遠的大俠」﹑現年76歲的王羽，由王羽的兩位女兒王馨平和王加露代父親領獎。大會先播放王羽在多齣經典電影的英姿，包括《金燕子》﹑《獨臂刀》﹑《大刺客》《龍虎鬥》和《失魂》等。王馨平與妹妹王加露上台含淚代領獎，王馨平說：「謝謝金馬獎，這個獎對我爸爸非常重要，他因為生病，沒法出席拿獎，這幾年我爸爸生病，我妹妹是最辛苦的人，就請她講幾句話。」

王加露說：「姊姊特別交代我別講太久，不要長篇大論，但我知道若爸爸親自拿獎，也會講很久，因為太多人要感謝。感謝主，榮耀歸主！他是大家心目中的大俠，爸爸雖然直率口沒遮攔，但他敢做敢當，對朋友重感情，對家人愛之深﹑責之切。爸爸8個月前曾進加護病房，後來奇蹟康復，最後渡過難關，因為他不甘心沒拿這個獎，謝謝大家成就我爸爸心願，最後一定要說，辛苦照顧我爸爸的醫護人員。」

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（即時娛樂）