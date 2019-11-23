【金馬56】《返校》台灣音樂人撐香港：活下去才有希望 (22:44)

大會向已故藝人梁舜燕（左起）﹑夏萍和李兆基等致敬。（視頻截圖）

大熱電影《返校》繼續掃獎，除了最佳視覺效果﹑最佳改編劇本外，該片還奪得最佳美術設計﹑最佳新導演及最佳原創電影歌曲《光明之日》，暫時掃了5個獎項，當得獎者盧律銘上台講得獎感言時說：「我想把這首歌（《光明之日》）送給香港的朋友，我希望你們可以平安而自由的生活，活下去才有希望，才會有人知道這一切得來不易，致自由，謝謝。」

最佳造型設計由Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲、Nina EDWARDS的《夕霧花園》獲得；最佳原創音樂則由《幻土》的張偉勇奪得。大會亦頒發另一個終身成就獎，由77歲台灣導演王童奪得，以表揚他對台灣電影的貢獻；王童獲獎時，獲全場嘉賓站立歡呼。

此外，大會亦有悼念環節「追憶永遠的電影人」，向一班已離世的幕前幕後人員致敬，當中有梁舜燕﹑夏萍和李兆基等演出片段。

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（即時娛樂）