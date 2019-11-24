【金馬56】會否做下屆金馬主席？ 李安一句回應感動網民 (00:54)

本屆金馬獎遭內地杯葛，除少了內地影片參賽，贊助商紛紛撤出，連紅地氈星光也較以往黯淡；對此，金馬主席李安受訪時也坦言今年進場比去年壓力大，當問到今年中、港電影未參賽是否有損失？李安表示：「損失當然是損失，數量上有差，但今年作品不會比往年的差。」至於下屆金馬獎會否繼續擔任主席一職，李安說：「今天辦完再想，如果沒有宣布就繼續做。」

不少網友對李安的回應大表感動，紛紛透過留言向他表達感謝之意，「感謝李安，台灣電影圈有李安真好」、「台灣之光」、「李安一直以來都很心繫台灣QQ」、「謝謝李安 有李安是台灣的福氣」等。

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（即時娛樂）