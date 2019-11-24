【區議會選舉】汪明荃呼籲投票 田蕊妮︰做自己可做嘅嘢 (12:12)

區議會選舉投票今日（11月24日）早上7時半開始，多區票站現人龍。汪明荃（阿姐）、田蕊妮、何韻詩、黃耀明、黃偉文、吳日言等均在社交網呼籲市民投票。

阿姐一早現身投票站，她在Instagram上載照片，留言︰「2019.11.2 4 區議會投票日，7︰30早上-10︰30晩上。*心繫社區 踴躍投票」田蕊妮則說︰「在做自己可以做嘅嘢😊。」

何韻詩指早上投票率雖然比上屆高，但希望大家不要鬆懈，還未投票的快去投票，已投票的就呼籲其他人去投票。吳日言與丈夫放棄旅行，留港投票。明天36歲生日的她說︰「本來計劃飛一轉台灣，倆（兩）公婆渡（度）過甜蜜生日。思前想後，還是想盡一點公民責任，為社區投下一票。#1124 #你今日投票未 #今日只做一件事」

黃偉文透露不少朋友從外地返港投票，他說︰「朋友們從世界各地飛回來投票，我呢只不過是通宵工作如常，捱著（着）眼瞓投完票才回家就寢。你呢？ #講堅頭先排完隊投完票幾乎眼瞓到叉錯腳仆咗喺街 #當時周圍都係人 #肉酸到呢 #話時話識我咁耐你有無見過我朝頭早出post吖（呀）」伍家謙說︰「得四個字想講啫：『記住投票。』#ThisIsMyHome #SuchABeautifulPlace #HongKong #HomeKong」

（即時娛樂）