【開Live直播】李珊珊從無想過放棄 身邊人陪伴聆聽情緒病患者已足夠　 (17:40)

前港姐李珊珊今日在精神健康基金會facebook網頁進行Live直播，分享自己患情緒病經歷，並接受網民提出問題。其中有人問她患病時有否想過放棄？珊珊表示：「無喎，做咩要放棄，我唔覺得世界好美好，但好值得去奮鬥，因為雖然世界唔美好，周圍好多嘢都好美好，係要自己發掘出嚟，所以從來無諗過放棄呢樣嘢，無諗過咩原因要放棄。」

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珊珊更補充說：「啲人係唔會明白，所以我願意將我私隱拎出嚟畀大家知。見到啲評論教人點做就無事，你唔係醫生無得教人，你可以做陪伴，但唔係做教導，除非你係精神科醫生，所以我係嚴重、溫馨提示，如果真係關心有情緒病嘅人，你哋千奇唔好教人點做，你係要陪伴、支持、聆聽，已經做好本份，因為你永遠感受唔到情緒病患者發病時候嗰種痛苦，已經唔係佢思想上出咗狀況，唔係心理出咗狀況，可能生理都出咗狀況。」

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（即時娛樂）