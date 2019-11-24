【區議會選舉】陳美齡石天欣返港投票 森美籲盡公民責任 (18:23)

今日是區議會選舉投票日，截至下午4時30分的累積投票率已達52.14%，215萬人已投票，打破歷屆紀錄。在日本定居34年的陳美齡、2016年結婚後隨丈夫移居美國的前無綫藝人石天欣，也特別返港投票。

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陳美齡今早在facebook上載手持飲品的照片，留言︰「我投票了！一早就去排隊。其實我是第一次投票。英權時90多年沒有選舉制度，長年無權投票。1985年嫁了去日本，因為沒有入日本籍，沒有投票權。1997年香港回歸中國後，香港人可以投票，但因為孩子們年幼，很難回來居住。近年多回香港，昨年登記為選民。今天第一次投票！又興奮又緊張。成功投票了！您投了嗎？」

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石天欣就在Instagram的限時動態上載照片，透露專誠返港投票。她說︰「有票唔投，放棄自由！我都特登飛返嚟投，你唔係喺香港都唔投呀？」森美曾為元朗7‧21事件及母校香港中文大學淪為「戰場」而在電台節目中哽咽，他今日下午在Instagram上載前往投票站的照片，留言呼籲香港人投票︰「之後行山。食飯。睇戲。飲茶 。遊公園。踢波 。打關抖（翻筋斗）。碌落山 。跳草裙舞都得！之前一定要先做好公民責任！」

（即時娛樂）