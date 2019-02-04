【開Live直播】李珊珊爆林保怡幫出頭鬧人偷影 封Sammi做小天使 (18:44)

前港姐李珊珊今日在精神健康基金會facebook網頁進行Live直播，提到鄭秀文、古天樂及林保怡等圈中好友早前拍片為她打氣，珊珊說：「首先好想多謝Sammi（鄭秀文），因為Sammi喺過程一路陪伴住我，如果無佢，今日我唔會坐低同你哋咁開心分享我呢個遭遇，因為真係行一步、退兩步日子係幾痛苦，而每一次我最艱難時間，係我心境或心態上面，佢突然好似小天使咁空降落嚟，講一啲說話令我成個人振作番或好有啟發性，我就知道要靠自己努力，佢亦精神上及好多方面都支援我，我對佢嘅感激真係用口講唔到。」

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珊珊亦很多謝向來仗義的古天樂，無論幾忙也抽時間幫她拍片，希望古仔一帆風順，完成他的霸業，成為電影大享。至於另一位要感謝的好友林保怡，珊珊說：「有幾次入醫院都係佢送我入去，第一時間諗起打電話畀佢救駕…，又陪我入醫院，試過有次有人偷影我，未見過佢咁惡，嗰一下幾感動，原因係佢想保護我，由心度爆出嚟，但嗰時我已癱瘓喺輪椅度，阻止唔到佢。」

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（即時娛樂）