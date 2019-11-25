【區選投票創新高】何韻詩：年輕人流過血汗絕不能忘記... (13:33)

Donald和朋友在沙灘上興奮到跳起。（ig圖片）

2019年區議會選舉投票率破紀錄達71.2%、投票人數逾294萬，全港共452個議席中，民主派大翻身，建制派重創。之前在社交網呼籲市民投票的何韻詩，昨晚不斷於facebook匯報各區票選情況。

凌晨時分阿詩有感而發撰文：「可以創歷史新高嘅投票率，深信入得票站嘅每一位，投票一刻腦海都閃過過去呢五個月香港人共同經歷嘅每一幕、同埋有付出過嘅所有手足、同路人嘅每一張臉。年輕人流過嘅血與汗，香港人又點可能忘記，係絕對唔可能忘記。

選舉成功破咗建制鐵票局，亦正式向世界量化咗我地（哋）嘅力量。但大家都明白，區選只是另一個戰場嘅開始。各位年輕當選人請開始動腦筋，務必將區議員呢個身份（分）設定再改良進化，俾（畀）心機諗諗如何將抗爭帶入社區，甚至如何以社區工作去延續呢場為自由嘅抗爭、連繫同路人。千萬唔好辜負過百萬送你地（哋）入議會嘅選民嘅期望。

香港人，可以做嘅、要做嘅仲有好多好多，未來日子絕對不能鬆懈。今（昨）夜，各位請准許自己開心一晚咁多，明天繼續加多幾把勁。我們不放棄，直到煲底相見。」

不少藝人昨天也有份去投票，盧巧音在ig上載日出靚相：「噚日投完票，好開心。原來呢個能量係真㗎！香港人早晨呀。」商台DJ Donald亦在ig上載和朋友於沙灘跳起的動感照片：他說：「開心到跳起~」

（即時娛樂）