賭王孖孫仔孫女慶祝98歲生日 荷葉飯荷包蛋送蛋糕賀壽 (16:12)

賭王何鴻燊今日(11月25日)98歲生日,何猷君兒子「荷葉飯」何廣燊、何超盈女兒「荷包蛋」辛千覓現身醫院,孫仔孫女齊向賭王賀壽,並分別送上寫上「公公」、「爺爺」的生日蛋糕。四太梁安琪今日亦有到醫院,並笑晒口向傳媒揮手,四太表示何生什麼也不缺,故送了蛋糕及愛心給何生,而子女們則送了頸巾及帽等貼身用品做禮物。

何猷君在社交網分享這張賀壽照片,並用豬仔圖案遮掩小朋友的容貌,他興奮留言:「Happy birthday Dad!! Today's his 98th birthday, yep 98!! Us siblings are usually the ones to prepare his birthday cakes, but not today! The two little piglets taking on their first responsibilities as grandkids. Today is genuinely one of the happiest and warmest days of my life, such unforgettable memories」大致意思指他們一眾兄弟姐妹通常會為爸爸準備生日蛋糕,不過今次有點例外,改由兩隻小豬首次負責,感覺今日是人生中最快樂、最溫暖的一日。

