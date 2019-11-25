【黃色笑話惹投訴】嘲洪永城「尺寸」短 黃翠如認不雅：唔可以踩界 (16:19)

【今日直擊】黃翠如和老公蕭正楠今日以夫妻檔姿態出席活動，上周播出的無綫台慶騷，接到逾400宗投訴，包括節目內容有黃色笑話，源於翠如﹑阿蕭﹑洪永城（Tony）和曹永廉在其中一個環節，大講黃色笑話，當晚翠如自爆看過Tony全相，又嘲對方的「尺寸」僅尾指般短小，結果被觀眾投訴低俗。

翠如說：「其實已度好他的稿，連他的反應都度好，不過我有檢討過，的確有點不雅，以後不可以踩界。」談到收到多宗投訴？阿蕭說：「當晚多人看台慶，都開心，這部分踩界少少，做節目要小心一點，我們是朋友太過熟絡，在台上說話似在飯枱講，變了沒有『勒住勒住』。」

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翠如再說：「要filter（過濾）稿。（怕他女友梁諾妍嬲？）不會呀。」阿蕭笑稱：「他見到他女友會『重振雄風』。（他女友表示美滿﹑滿足？）我見Tony全相和好多觀眾同步，他當年有節目也是全裸去拍，我見到的都是觀眾看到的，真正的是看不到，你應該問他（蕭正楠），他們一齊去廁所。」翠如又笑指：「他（Tony）是自豪的，但我跟他說交戲交得太多，他也知，他表示會幫我解釋。（Tony今晚有活動。）叫他解釋他交戲太多呀﹗」

至於Tony笑翠如「淫賤不能移」，阿蕭則稱：「都是度對白，如果不是，已經打架，誰可以這樣講我老婆呀？」另外，談到好友曹永廉又在社交網爆出是非，阿蕭說：「其實不知道什麼事，他自己又沒出來講，我沒有問他，待他在適當時間再出來講。」

（即時娛樂）