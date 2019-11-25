跟汪峰14歲女兒慶生 佗B章子怡激讚：亭亭玉立美少女 (18:54)

再度懷孕的40歲章子怡，現時佗B約8個月，今日她在微博上載和汪峰與前妻所生女兒熙熙慶祝生日的合照。眨眼熙熙已經14歲，子怡感性祝福她：「六年前的今天媽媽第一次為你慶祝生日，那年你8歲，轉眼間那個靦腆羞澀愛哭鼻子甚至還有小豁牙的小蘿莉（熙熙），已經蛻變為一個亭亭玉立﹑多才多藝﹑有獨立思考的美少女了！願你在每個人生階段都能做好自己，努力用知識豐富你的人生，在未來遇見更好的自己！生日快樂熙熙寶貝 Love you my baby girl﹗」

汪峰亦在微博上載多張熙熙的舊照，並感觸表示：「親愛的熙熙。今天是你的生日。翻看這些照片，爸爸心底無限感觸....歲月如此奇妙，你從一個稚嫩的小女孩已經漸漸長成一個美麗的大姑娘。

時光帶給我們共同的快樂和辛酸，讓我們變成今天更好的自己...在這個重要的時刻，別嫌爸爸嘮叨，我有些話想對你說：永遠記住，作為一個女孩子，與美醜無關，與背景無關，擁有這世界的尊重在這一生中最重要，做到這點不容易，但我相信你能，因為你具備可以成為最棒的女孩子的一切條件。

當然，在此之前有比這更重要的，就是擁有自己對自己的尊重。努力去追尋你心中的夢吧，學著去飛翔，象你的子怡媽媽那樣無畏又美麗，永遠自強，永遠受人尊重與喜愛。成為那個最好的自己。爸爸會永遠站在你背後，支持你，幫助你，愛你！但請你記住，要靠自己，要讓自己變得更強大。

爸爸也會老去，甚至有一天也需要你的攙扶，那時你就會明白爸爸曾經對你說的每一句話...爸爸還有一個美好的小願望，希望在之後的哪次生日能聽到你唱，寫給爸爸媽媽，家人，或給這平凡的生活的一首歌。我會特別開心和欣慰，讓自己的生命變得更有意義吧，我們一起努力，沒有什麼是做不到的...生日快樂。」

（即時娛樂）