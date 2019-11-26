【大眾契媽】黃夏蕙盼接理工小朋友返家：擔心佢哋健康狀況 (12:09)

人稱「夏蕙姨」的黃夏蕙，向來關注社會時事，反修例運動已持續5個多月，警民衝突愈演愈烈，目前理工大學內仍有小朋友留守，夏蕙姨今日凌晨在facebook貼了一張眼泛淚光照，並撰長文語重心長表示，希望令這班留守的小朋友能安全出來。夏蕙姨在文中自爆曾有慘情經歷，令她痛不欲生而萌輕生念頭，但後來認識到現在經理人Simon，令她可以鹹魚翻生。而自稱「大眾契媽」的夏蕙姨坦言，擔心小朋友健康狀況，以及情緒會否受嚴重創傷。

她說：「送給留在理工的小朋友─【人總要勇敢生存，我還是重生（新）許願】

回想先夫離世，連見他最後一面的機會也沒有，頓望由上流生活跌到落無家可歸，在桑拿過夜的地步；9年前出席宴會，想同陌生人影張相留念，都俾（畀）人話我係攝石人；好友離世，唔能夠送佢最後一程，仲有好多慘情經歷，種種痛不欲生！萬念俱灰！我曾經想過自殺，不過有好姊妹同我講，生存可以輕於條毛，亦可以重於泰山，假如當日我決定放下殘身，就唔可以識到9年前既（嘅）經理人小肥豬Simon，亦唔可以係市民心中鹵（鹹）魚翻身（生），升級做夏蕙BB，更唔可以每年做香港既（嘅）吉祥物，去上頭注（炷）香。

其實，我只係一個普通到無得再普通既（嘅）香港老人家，或者係大眾契媽，我只係想幫班未想得通既（嘅）小朋友出番黎（嚟），我好想同小肥豬一齊入浬（理）大接大家出來，先去警方登記，然後我地（哋）一齊食餐好，再見我安排左（咗）即（嘅）義務律師，幫大家解釋點解要留係（喺）理工。

我會同有關專業團隊一直照顧著大家，香港仲係一個法治地方，無証（證）據係唔可以入罪的。我唔係怕大家唔夠野（嘢）食，我只係擔心你地（哋）健康狀況，同情緒會否出現連自已（己）都察覺唔到既（嘅）嚴重創傷。

各位幫下（吓）手，用盡一切方法轉寄給他們，我真係好希望這個貼（帖）文能夠傳到這班大小朋友手上。我無任何政治條件和目的，因為我係香港人大眾契媽，所以有責任令到你們安全出來，過番正常生活，我生日個（嗰）陣，同我一齊慶祝，講下（吓）生活情況，讀書有無進步？有拖拍未呀？工作辛唔辛苦，要唔要契媽幫手，就係Lee D（呢啲）咁簡單既（嘅）生活小節就可以。

如果大家願意，我同小肥豬、律師和醫生一齊親自去理工接大家返屋企。求下（吓）大家啦！95xxxxxx找肥豬Simon。當夏蕙姨求下（吓）你地（哋），乖乖地（哋）啦！」

（即時娛樂）