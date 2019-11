現年47歲的趙學而,平時甚少在社交網公開和老公Alan(蘇國基)的合照,不過今日學而罕有地在instagram上載一張和老公的舊照,慶祝二人結婚8周年,這張舊照是他們在2011年結婚時拍下,相中二人非常甜蜜,學而還寫道:「"Happy 8th Anniversary,"Being married is like having a best friend who doesn't remember anything you say."That's why we both need to repeat again and again."」不少圈中人包括鍾嘉欣﹑周汶錡﹑韓君婷﹑江若琳和蕭潤邦等,都留言送上祝福。

(即時娛樂)