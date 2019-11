昨天(25日)是靚媽李亞男的35歲生日,她在instagram上載靚相,相中的亞男身處菲律賓一個沙灘,她身穿比堅尼top,下襯白色短褲,在沙灘上望住天空,並留言「Thank you all for your birthday wishes」。至於老公王祖藍昨晚在ig放上短片,片中兩公婆甜蜜慶祝,祖藍表示今年是他和老婆在一起的第11年,祖藍冧妻表示:「一切很美 只因有妳 老婆 生日快樂。」

(即時娛樂)