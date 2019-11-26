【最佳團友】森美認跟丁子朗如父子 笑麥美恩懵 吳若希鈍 (18:38)

【專訪】新一輯《森美旅行團》昨晚（11月25日）首播，「團長」森美再次帶領團友麥美恩（Mayanne）、吳若希（Jinny）及丁子朗玩轉日本東京，為觀眾帶來無限歡笑。

森美大讚三人是最佳團友，因為要夠「豬」才有火花，加上性格有點傻，笑得又玩得，「Mayanne是最懵，意外的代表，試過拍完一個鏡頭突然退後行，搞到跌低四腳朝天；Jinny最鈍，會無端端hang機；子朗是叻，但講說話很蠢」。Mayanne覺得團長於今輯成熟和看開了很多，人生境界已超越一個「阿叔」；Jinny和丁子朗指團長沒上輯那麼緊張和嚴肅，大家都很放鬆，完全沒底線。

森美與丁子朗今次在節目中再次玉帛相見，森美笑指二人親密程度如同兩父子，「他有什麼我是沒有的？還要比他厲害一點」。Mayanne大爆子朗拍攝前幾日不吃早餐，他即解釋因怕有肚腩，這是他參選港男時的經驗。談到森美和丁子朗玩相撲一幕，Jinny爆Mayanne很誇張，拍攝完即問工作人員攞「原相」，然後逐張相放大來看；Mayanne笑指這些相片很值得研究，還發現子朗臀部有胎痣。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）