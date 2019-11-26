【大盜演】秦沛姜文杰父子檔賀歲 李璨琛領軍放天燈祈福 (21:29)

由李璨琛監製兼主演，姜文杰、詹昊宸（詹瑞文）、曾美慧孜、樂瞳及胡慧沖（Roger）等演出的喜劇《大盜演》，特別請來金像影帝級人馬秦沛（Paul哥）加盟，電影將於鼠年（2020年）賀歲檔上映。該片於曼谷取景，劇組入鄉隨俗放天燈取好意頭，李璨琛率領一眾演員在天燈寫上願望，一同祝電影大賣及拍攝順利，之後交由工作人員到清邁放。

秦沛專誠由加拿大飛往曼谷參與拍攝，以行動支持兒子姜文杰，也是為李璨琛打氣。秦沛在片中擔演一個重要角色，其中一場重頭戲更睇到李璨琛眼濕濕。秦沛與姜文杰這個父子檔首次合作賀歲，姜文杰卻踢爆老竇：「整套戲最貴片酬是他（秦沛），哈哈！今次Paul哥片中的角色，我不可以透露太多，但他有場很重要的戲分，亦是整套電影很大的轉捩點，戲中他會同我們一班後輩講一番肺腑之言，大家都被他感動。」作為父親的秦沛則表示：「很開心看見兒子不斷進步，一直支持他入行，見到他會做些我不識做的事，好像寫歌，我都很開心！很多人常問我們在家會否講公事，是不會的，我們食飯都是閒話家常。」

李璨琛則與同是「陳果幫」的胡慧沖老友鬼鬼，兩人一拍埋就大放笑彈，李璨琛說：「當年拍陳果的《香港製造》識了Roger，《大盜演》在泰國拍攝，點少得現在成為泰國通的他？」而胡慧沖不時在片場教大家講泰文，整個拍攝在充滿笑聲中順利完成。

（即時娛樂）