【老公鼓勵】楊丞琳曾被罵似母豬 難面對負評3年冇上網   (22:23)

楊丞琳今日（26日）舉行新專輯《刪‧拾 以後》記者會，在專輯內創作《刪拾》的陳珊妮現身撐場，並窩心送上腰子湯打氣。楊丞琳首次擔任專輯音樂統籌和製作人，她透露事前沒想過任統籌一職，是因為老公李榮浩聽到她要找製作人，李榮浩便說：「為什麼要找專輯製作人？你（楊丞琳）已經在做了專輯製作人的事，為什麼不自己做？」當時她自覺不行，李榮浩就送上鼓勵，讓楊丞琳更有自信籌備專輯。

早前楊丞琳曾表示《刪‧拾 以後》是其目前最滿意的專輯，被網民認為她否決過往曾合作的對象，故她立刻在社交網澄清，指這張專輯是她從頭到尾製作，是百分百的楊丞琳專輯，「把它列為最愛的一張，但其他張請問我說不愛了嗎」，她因而被封「澄清天后」。楊丞琳坦言出道至今，面對網上負評，永遠不會習慣，只能自我調適。她分享讀書時戴了牙套參加比賽，被抨擊是醜死鋼牙妹；她跟余文樂、彭于晏合作劇集《愛情白皮書》，當時發胖10公斤，遭批評「一頭母豬被2個帥哥喜歡」，心情大受影響，她決定不看留言、與網路隔絕，3年後覺得可以面對了，才開始看網友評論，她說：「有個東西要關起來，就是好奇心，若無法承擔就不要看。」

（即時娛樂）