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高以翔公司發聲明證實死訊︰家人已緊急趕往當地 (12:13)
文章日期：2019年11月27日
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高以翔所屬公司發聲明證實死訊。（傑星傳播有限公司微博圖片）
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高以翔所屬公司「傑星傳播有限公司」發聲明證實高以翔去世，聲明指高以翔在錄影節目時暈厥，經過3個小時的急救後離世，其家人已緊急趕往當地，將低調處理後事。
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（即時娛樂）
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