人妻陳嘉寳罕有性感大解放,她今日在社交平台分享一張穿上性感泳衣、在酒店游泳池內的照片,並自爆只識浮水不識游水;照片中,只見她身材弗爆,完全看不出已是一女之母。陳嘉寳留言:「Float like a butterfly and listen to the water. Let the waves take your fears and struggles away. #其實我不會游泳 #但我會浮 #別人去游水的時候我浮水 #浮在水面很減壓 #而且可以段(鍛)練(煉)腹肌」連好友陳凱琳也讚她很性感呢!

(即時娛樂)