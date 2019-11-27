【高以翔猝逝】蕭敬騰悼好友取消記者會 鍾楚曦錄完《追我吧》食救心丸 (21:02)

台灣男星高以翔今日凌晨在內地錄影遊戲節目《追我吧》時猝死，他的好友蕭敬騰原定明日（28日）舉行記者會，其所屬的喜鵲娛樂及華納音樂今晚發出聲明，為了哀悼高以翔，決定取消記者會。其實，蕭敬騰也曾做過該節目的嘉賓，他在節目內激烈奔跑，更跑到喘氣；最危險一次，蕭敬騰要從大樓外攀爬，從1樓爬到20樓，然後再吊鋼絲到對面的大樓，他直言：「千萬不能受傷，受傷就是再見了。」

曾跟蕭敬騰合作錄影《追我吧》的內地女星鍾楚曦，她在粉絲群談到錄該節目真的太累，因為心臟真的會受不了，很容易出事，故她錄了兩期就堅決不再參與錄影；鍾楚曦還透露之前錄完該節目需要緩半個月，而且節目沒有任何劇本，有些是嘉賓完全不知道的，她在不知情的狀態下，被鐵人三項冠軍狂追90秒，讓她回去後連續3天吃速效救心丸。

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（即時娛樂）