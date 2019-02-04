【高顏值身材好】高以翔憑《遇見王瀝川》爆紅 《怪你過分美麗》成最後遺作 (22:34)

高以翔跟秦嵐合作的劇集《怪你過分美麗》，是他最後的遺作。（微博圖片）

高以翔原名曹志翔，1984年9月22日於台北出世，是一名演員及模特兒。他從小在加拿大長大，大學畢業後回到台灣，擁有193公分身高的他，本打算成為職業籃球運動員，因緣際會下成了平面模特兒，其後跟丁春誠、陳紹誠、藍鈞天被封為「時尚F4」。2006年，他在劇集《愛情魔術師》中飾演范小玲的男朋友而正式進入演藝圈，參演過不少劇集演出，包括《天堂來的孩子》、《桃花小妹》、《勝女的代價》、《如果我愛你》等，直至2013年於劇集《遇見王瀝川》飾演男主角王瀝川而爆紅。

電影方面，高以翔於2008年初登大銀幕，演出由徐克執導的電影《女人不壞》；其後，演出過《101次求婚》、《玩具總動員3》、《上海堡壘》等，其中2013年的作品《天使聖物：骸骨之城》，是他首部進軍荷李活的電影。另外《蘭心大劇院》及《囧媽》尚未上映，計埋剛殺青不久、跟秦嵐合作的劇集《怪你過分美麗》，高以翔還有3部影視遺作。

高以翔高大威猛有型，2010年曾獲中國版時尚雜誌《時尚先生》評選為「年度港台風尚男藝人」，更曾多次入選美國電影網站TC Candler的世界百大帥氣臉孔。高以翔不僅擁有外貌及演技，原來他唱得亦寫得；他曾為主演劇集《遇見王瀝川》獻唱片頭曲《不要你的愛》，也跟薛凱琪合唱《家園》；而他跟丁春誠、陳紹誠、藍鈞天推出過散文集《遇見 * 時尚F4》，個人就出過兩本寫真書，分別是《戀愛0.01的距離》及《巴黎遇見你》。

（即時娛樂）