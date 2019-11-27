甄子丹宣布《葉問4》最後一部功夫片 望在中國電影史寫下寶貴一頁 (23:37)

集結了「葉問系列」鐵三角甄子丹、導演葉偉信及監製黃百鳴，加上動作指導袁和平，聯手打造的功夫巨製《葉問4：完結篇》，將於12月20日聖誕檔期上映。今日黃百鳴率領演員甄子丹、吳樾、陳國坤及Chris Collins現身北京，出席「十年傳奇，最後一戰」發布會分享拍攝點滴；席間，甄子丹首次披露《葉問4》是他演出的最後一套功夫片。

「葉問系列」來到第4集，經歷了長達10年的歲月，甄子丹對電影感到非常自豪，他說：「系列電影通常都不能拍多過兩集，因為去到第3集通常都會水準下滑，但《葉問》系列前3集都得到大家喜愛，相信今次《葉問4：完結篇》都不會令大家失望。」席間，甄子丹透露今集不僅是「葉問系列」的最後一集，亦是他最後一部功夫片，「作為演員、電影創造者，拍了那麼多的電影，留下了有些大家喜歡，也有些不喜歡的作品，在這條充滿挑戰的路上，拍攝功夫片（數量）都差不多。其實我拍《葉問》系列之前比較喜歡拍一些時裝片，當知道我要拍《葉問》時，大家都會疑惑甄子丹的形象怎可以拍《葉問》，但現在反過來會問我拍過《葉問》怎去演其他戲路，但作為演員，必須要不斷往前走，這是人生必經之路，必須往前探索、進步，這個才是生命的意義。所以我很感恩也很感謝，《葉問4：完結篇》作為我的最後功夫片，希望可以在中國電影史上寫下寶貴的一頁，而我也會繼續我的演員之路」。

（即時娛樂）