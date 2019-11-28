【高以翔猝逝】浙江衛視發聲明：深感惋惜 願承擔責任 (00:03)

台灣男星高以翔昨日凌晨在內地錄影遊戲節目《追我吧》時猝死，事隔近11小時，節目所屬的浙江衛視終於發聲明，透露高以翔雙親已抵達寧波；聲明內容又強調事發時，已第一時間向高以翔展開救治並送往醫院，但仍未能挽回高以翔的性命，對此意外深感遺憾與惋惜，並願意承擔相關責任。

浙江衛視也強調對此意外事件發生，會深刻反思原因，並對所有節目環節進行全面檢查，更周全做好節目安全保障工作，「我們始終與高以翔家人及團隊一起，也請體諒並尊重其家人低調處理後事的意思，感謝關心此事的朋友們。我們對高以翔的愛與愧永存，願他安息！」

網友對此聲明反應兩極，有人質疑電視台還在說謊；但亦有人認為家屬都沒說什麼了，網友評論也別太惡毒。

至於跟高以翔於電影《囧媽》合作的徐崢，他在微博發文悼念。他表示聽到此消息非常難過，更讚高以翔是這麼完美的一個人；他叮囑所有年輕人在外工作時要懂得愛護自己，千萬不要拼命。徐崢還斥責節目組沒有做好安全防範：「節目的安全防範意識也太差了，絕對要負責任啊！」而高以翔演出由徐崢執導的《囧媽》還未上映。

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（即時娛樂）