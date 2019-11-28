【高以翔猝逝】遺體安放水晶棺木內 法師徹夜誦經 (13:01)

高以翔昨日凌晨錄影浙江衛視遊戲節目《追我吧》時猝死，震驚中港台。目前其經理人公司老闆、同事、父母已身在寧波處理後事。據台灣及內地傳媒報道，高以翔的遺體昨日已被移送到寧波市殯儀館，安放在水晶棺木內，靈堂內有法師為亡者誦經。據了解這是高以翔媽媽的意思，她信佛，希望讓兒子能一路好走。

由於遺體運送的航空相關規定繁瑣，有傳家屬考慮先將遺體火化，再將骨灰帶回台灣，但也有消息指家人希望先運送遺體返台灣，眾說紛紜。高以翔經理人公司老闆王鈞表示一切仍在妥善處理中，尚未有決定。

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高以翔經理人表示︰「他（高以翔）沒有心臟方面的問題，一點點感冒，就像平常人那樣。他沒有摔倒。」對有傳高以翔倒下後，大家以為在做效果，節目組援救時間也慢很多，經理人澄清︰「沒有這回事，沒人救是亂說的，當然我們看到熒幕後，很快跑過去，跑到他那是需要一點時間的，是有距離的，但不是大家說的做效果，大家都實時到、實時救援。」

高以翔被送進醫院急救3小時宣告無效，經理人公司老闆王鈞先趕到，然後老闆娘丘秀珠帶着高爸爸、高媽媽到場。據知，高爸爸很冷靜，節目組去接機時，他反而安慰工作人員：「不是你們的問題，你們也不會願意發生這種事。」高媽媽其實也跟丈夫一樣冷靜，但喪子畢竟是椎心之痛，兩位70多歲的老人家讓所有人十分敬重。

《追我吧》合約曝光後，其中「自己負責後果」引發眾怒，但經理人公司認為︰「現在講這已於事無補，以翔的個性，不會想要討論這些。」據知，高以翔的二哥也在靈堂為弟弟助念，高家二老則已回飯店討論後事及休息。經理人稱高以翔女友Bella（蘇湘涵）還未到場。外傳她和高以翔已訂婚或結婚，經紀人代高家否認：「沒有結婚，沒有訂婚。」

另外，大批影迷紛紛到《追我吧》錄影地點，放下鮮花悼念。

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（即時娛樂）