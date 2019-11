森美、吳若希、麥美恩及丁子朗主持的《森美旅行團3》正在熱播。4位主持在節目中瞓身演出,森美與丁子朗除繼續騷肌外,更露股上陣,換上相撲裝大戰真正的相撲手。昨晚一集就輪到吳若希、麥美恩兩位女主持浸溫泉。

吳若希昨晚在社交網分享她與麥美恩浸溫泉時的照片,卻在兩人的心口位置加上大大個「禁」字。她留言︰「今晚輪到我地(哋)走性感路線了~~我相信今晚收視會破新高!😊😊😊」麥美恩回應︰「個🈲要『好大』先遮到呢💕💕﹗」

隨着《森美旅行團3》及《多功能老婆》播出,吳若希老公Alex(何兆鴻)晚晚在家煲電視,看完老婆有份演出的《多功能老婆》後,再睇《森美旅行團3》。他日前在Instagram上載兩個節目的電視畫面,留言︰「You ready for 90 min (mins) yet? I am definitely ready.」

(即時娛樂)