【高雲翔涉性侵案】陪審團未達一致意見 押後至明日判決 (16:03)

高雲翔去年在澳洲涉性侵，案件已去到判決階段。（資料圖片 / 明報製圖）

內地男星高雲翔去年3月在澳洲涉嫌性侵36歲華裔女子，高雲翔被控7項罪名，同案的內地電影製作人王晶被控11項罪名。案件至今經歷20個月，經過一個多月審訊，終於來到最後階段。香港時間中午12時半，高雲翔在律師和女助手的陪同下現身法庭，神情緊張。半小時後，法庭宣布休庭，因陪審團未有統一結果，明日繼續。高雲翔離開法庭時面露微笑。

法官昨天在最後一日庭審上，向陪審團提出一系列問題，包括檢察官提供的證據是高雲翔故意觸摸受害人胸部，問題在於受害人是否同意高雲翔觸摸她。侵犯的定義在於是否經過考慮，無意碰到不屬於侵犯，但如果有意而為之，即使輕輕觸摸，也構成了侵犯。

其次是在受害人描述遭高雲翔侵犯的過程中，她是否向高雲翔表達過自己不想被侵犯的意願。這種表達未必是口頭上，也可能是肢體語言。

第三是高雲翔是否有能力判斷女子不想被猥褻。

第四是關於嚴重程度，如陪審員認為達不到指控中的嚴重程度，「伙同嚴重性侵」雖然不成立，但高雲翔還是會被認為犯猥褻罪。

第五點是王晶、高雲翔是否共犯？王晶的出現是否對高雲翔造成了鼓動？

法官表示檢方對王晶的起訴基本和對高雲翔的起訴相同，唯一差別在於只有在高雲翔的罪名成立時，王晶才是高雲翔的共犯；同時只有在陪審員對所有的問題都覺得「是」，高雲翔的罪名才會成立，即使有一名陪審員認為「不是」，罪名都不成立。

（即時娛樂）