【高以翔猝逝】連凱為好友發聲鬧電視台：有考慮我們的死活嗎？ (16:12)

連凱與高以翔份屬好友，昨日知道對方猝逝消息後大感難過，並在微博發文悼念對方。連凱說：「我早上才留言給你的，但是沒有收到你的回覆。這麼拼幹什麼？上個節目而已！哥心裏空空的現在...」

連凱之後接連發文炮轟，先替高以翔感不值，「最近的戲比較少，很多影視演員為了掙錢，或是刷存在感，紛紛上綜藝節目，有的賣自尊，有的賣人格，最看不過去的就是賣命。這種事情我也呼籲很多次了，但是畢竟這是我的想法，不是大家的想法。有人買票就有人做。沒有源頭可以怪起！只要不上，什麼事都沒有！半夜三更還在錄影？弟弟，沒有簽工作時間嗎？我一整天心情無法平復，又生氣，又傷心」

當電視台發出聲明後，連凱直斥節目從不理會藝人的感受，「寫聲明就不要怕被人反映！偷刪評論...算什麼？我這邊你們刪不了吧。從《演員的誕生》到如今的《追我吧》，這些年我也批評過很多次了。這些是傷害演員的節目。對演員來說不但曝露自己的短版，神秘感也全沒了！你不難堪，痛苦，退出，倒下...怎麼會有人看。電視台收視率有了，你有了什麼？50萬？觀眾朋友在看就算了，令我傷心的是...有一些我們自己圈內人也看！這個台有考慮我們的死活嗎？希望同行的朋友們好好想想。」

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（即時娛樂）