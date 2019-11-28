胃部持續不適入院檢查 鄭秀文自爆近半個月晚晚坐住瞓 (19:53)

鄭秀文（Sammi）向來在Instagram（Ig）非常活躍，但自11月7日起卻突然消失了半個多月，直至這兩日才再次現身，就其歌曲《我們都是這樣長大的》於「第19屆CASH金帆音樂獎」中奪得4獎項發表感受。今日，Sammi在Ig上載身處醫院的照片，透露最近胃部持續不適，最近兩星期情況愈來愈嚴重，只好入院接受檢查。

她說︰「No worry。是這樣的，由於持續了一段時間胃部不適，中間經歷了兩次非常痛苦的胃抽筋。這兩星期，睡覺的姿勢甚至要『整夜坐著（着）睡』才覺得不會想吐。終於頂不順，不能逃避，入院照胃鏡。檢查後知道原來是胃酸倒流，胃亦有發炎。胃抽筋時，整個胃好像一條被人『扭吓扭吓』的毛巾，左扭右擠，然後再用通渠水『乸』。😖」

「現在檢查了，吃藥中。胃酸倒流很多人都試過啊！檢查完，就急不及待出院了。」

「年紀越（愈）大，越（愈）覺得健康無價。也打算三年後的50歲時去打一枝預防『生蛇』的疫針。目睹媽媽前陣子被『🐍』進攻，好辛苦。現在，她沒事了。但又輪到我自己不舒服，不過，努力克服每次經歷，這就是人生，悲歡離合，生老病死，高低順逆，每個人生階段都會有不同的人生功課，因為『我們都是這樣長大的』。」

「 #由於免症（疫）力低迷所以嘴唇又再生疱疹 #謝謝醫院的姑娘悉心照顧 #謝謝Doctor #一出院就想吃薯片😬 #沒有大問題大家不用擔心 #誰有試過胃酸倒流或者為（胃）抽筋可以在這裏分享一下 #照片面青靑（青）是因為沒有化妝而已 #照胃鏡原來要換上紙底褲而且有點半透明狀」

（即時娛樂）