偕徒弟莊婉仙郵輪演出 羅家英借埋助手化妝Set頭 (20:21)

羅家英（家英哥）早前偕同徒弟、粵劇界花旦莊婉仙到郵輪演出，兩師徒合唱《紫釵記》、《帝女花之香夭》等名曲，大受觀眾歡迎。家英哥在後台跟師弟及4位同場演出的性感女郎合照，被5女包圍可謂艷福不淺。

莊婉仙稱非常感激師父帶她一試新的演唱模式，增加自己的表演閱歷。「我12、13歲已在聖心書院隨師父（羅家英）及寶姐（李寶瑩）學習粵劇，得他倆啟蒙，從此愛上粵劇」。莊婉仙完成學業後，考入八和第一期訓練班習藝，她是蓋鳴暉「鳴芝聲劇團」第一位合作花旦，婚後退出粵劇界，近年因夫逝，加上好友鼓勵，才有復出之念。她說：「多謝師父、師母（汪明荃），他們於2018年2月7日舉行納徒儀式，共收了5位徒弟，我排第2。師父在我決定復出後，由粵劇演出至其他表演都全力支持我，除親自教授，又帶我見世面，非常感謝他對我的關心和愛護。」

家英哥知道莊婉仙擅演任白名劇，今次演出特別編排演唱《香夭》等曲目，先助徒弟消除首次演唱流行曲之壓力，又借出助手幫她化妝Set頭。莊婉仙稱：「感謝師父無私的教導和提攜，我會一生銘記，自當勤學苦練，努力於粵劇藝術文化，不負師父期望。」

（即時娛樂）