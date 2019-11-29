曾與李小龍同台 鄭錦昌一曲《唐山大兄》流傳至今 (12:38)

「粵曲王子」鄭錦昌60年代在馬來西亞出道，生於貧窮家庭的他13歲出來社會工作，受同事影響而愛上唱歌，下班後學唱粵曲，之後更參加麗的呼聲的演聲會。首次踏上舞台，鄭錦昌因為太緊張致表現失準，但他未有因此而畏懼，機緣巧合下更踏上演藝路。

鄭錦昌活躍演藝界時，曾身兼歌手、演員、填詞人、作曲人及唱片製作等，作品有《新禪院鐘聲》、《馬永貞大戰精武門》、《鴛鴦江》、《唐山大兄》、《秋月》等。1966年，鄭錦昌推出首張華語專輯，3年後憑一曲《鴛鴦江》在東南亞走紅。70年初，鄭錦昌來港發展，歌曲《新禪院鐘聲》唱到街知巷聞。1973年，鄭錦昌和李小龍在《歡樂今宵》同台演出，鄭錦昌演唱《唐山大兄》流傳至今。2017年，鄭錦昌來港舉行告別演唱會，之後正式退休。

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有傳一直患有腎病鄭錦昌近年身體不太好。他退休後也不時往返馬來西亞及香港，最後一次公開露面是今年9月出席大馬賀歲電影《大財神》的開鏡禮。他本來有份參與演出，但後來因健康問題辭演，為表支持也出席開鏡活動。鄭錦昌2017年來港出席告別演唱會記招時，曾表示退休不等於封咪，退休後仍會參與慈善演出。他表示曾想過退休後過田園生活，種菜養雞為樂，但朋友怕他搬到鄉郊居住無人照顧，所以才打消念頭，選擇在市區生活。

（即時娛樂）