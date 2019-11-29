【粵曲王子逝世】鄭錦昌歌壇發亮 最想多謝沈殿霞梁醒波 (13:29)

鄭錦昌13歲就踏入社會工作，只有小學程度的他因為愛看書，早年為自己的歌曲寫下不少歌詞。在馬來西亞出道的他曾表示當年有機會加入樂壇發展，有3個人要特別多謝，第一個是當年把他從會館帶上戲院舞台表演，間接令他被唱片公司發掘成為歌手的記者溫春風；第二個是為他取了「粵曲王子」外號的已故香港粵劇前輩梁醒波；最後一位就是當年引薦他參與《歡樂今宵》演出，令他在香港一鳴驚人的「開心果」沈殿霞。

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據《光明日報》報道，馬來西亞1969年發生513事件，鄭錦昌在老闆建議下帶着1000令吉來港，看看有沒有發展機會。他抵港後，發現當時的香港沒人唱廣東歌，令他非常意外。就在準備結束一個月香港之行的前幾天，鄭錦昌遇上曾跟沈殿霞、黎小田到大馬登台的杜平，獲對方邀請去無綫探班，之後沈殿霞帶他跟當時的《歡樂今宵》監製蔡和平見面。

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蔡和平邀請鄭錦昌上《歡樂今宵》唱3首歌，鄭錦昌主動要求唱出廣東歌《海上風光》，結果一鳴驚人，反應非常好。自此，鄭錦昌開始了8年大馬、香港兩邊走的歌唱生涯。1977年，鄭錦昌決定留在大馬發展，開設「錦昌唱片」，培育新人，惜公司經營不到4年，因嚴重虧損而關門大吉。後來，鄭錦昌轉型拍戲，展開長達10幾年的演員生涯。

（即時娛樂）