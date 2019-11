台灣型男高以翔錄影內地遊戲節目《追我吧》時猝死,終年35歲,遺下拍拖3年幾的女友蘇湘涵(Bella),有傳兩人去年已秘密訂婚,明年舉行婚禮,惟高以翔經理人已經否認。事發第3日,Bella低調哀悼男友,把Instagram的自我介紹改為「whatever we are...You and I will always collide.(無論如何,我們終會相遇。)」

