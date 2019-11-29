【高以翔猝逝】傳節目組被炒 浙江衛視今停播《追我吧》 (16:00)

高以翔日前錄影浙江衛視節目《追我吧》時猝死，終年35歲，遺體最快下星期一運返台灣。噩耗傳出後，有網民發現浙江衛視節目表最初竟顯示今晚《追我吧》照常播出，引來網民痛罵。後來，該節目時段改為「專題節目」。浙江衛視今日在微博發出聲明，表示原定今晚9時10分播出的《追我吧》將會停播，改為播出電視劇精編。

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《追我吧》播出以來，不少參與節目的嘉賓也出現體力不支及受傷的狀況，如今高以翔更突然猝逝，有傳《追我吧》節目組，包括總導演及總製片等主要負責人已被辭退，節目組更有可能面臨「全員追責」的情況。未來電視台的運動類型綜藝電視節目及網絡綜藝節目亦將重新受到審查。

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此外，有當日參與錄影的現場觀眾爆料，指節目原本由晚上10點錄到隔天凌晨4點，但凌晨1點多出事後，節目組就要求現場人士簽訂保密協議，需提供微信號、手機號碼、微信名和微博名，不簽便不能離開。爆料者認為節目組對高以翔的死有不可推卸的責任，節目組的處理事情態度令人討厭，又批評節目聲明意思是「我們沒錯，請你們閉嘴，節目還是要繼續播的」。

（即時娛樂）