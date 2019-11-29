毛加恩婚禮今如期舉行 憶和高以翔兄弟情：你是無可取替 (15:53)

台灣型男高以翔日前拍內地綜藝節目時，不幸猝逝，終年35歲，而原本高以翔今晚（29日）出席好兄弟毛加恩在台灣舉行的婚宴，他還擔任伴郎，可惜現時天人相隔。

今日是毛加恩和女友羅雯的大喜日子，但他同時承受失去好兄弟之痛，據悉，百感交集的毛加恩，根本沒心情籌備婚禮，甚至曾考慮是否將婚禮延期，毛加恩和高以翔是相識10多年好兄弟，雙方家長亦是好友。據了解雙方家長認為還是將婚事如期完成，只是將婚禮的伴郎和伴娘流程部分取消，而婚禮現場亦不公開讓傳媒採訪，改以私人聚會形式進行。

新郎哥毛加恩在ig貼上和高以翔的合照，並以英文撰文抒發和高以翔15年來的兄弟情，他難過表示，二人的關係儼如親兄弟，高以翔在他心中是無可取替：「我真的不知道從哪裏開始說起。在過去的兩天，我努力地收集自己想法，但無論我嘗試寫任何東西時，我都會流淚。我醒來時抽泣，一篇文章不能表達我們兄弟般的情誼。

15年前我第一次遇見你時，我們都搬回家。我知道從那天起我們將成為好朋友，但我從沒想到你會成為我的家人。我一直想和你一樣。當你穿寬鬆的牛仔褲時，我希望你帶我去買同一條牛仔褲。當你聽過我從未聽過的Trey Songz和Bobby V時，我也請你做成混音帶....你是我認識的最真誠的人，當你與陌生人交談，態度友善，我可以告訴你任何事情，並且不用介意你的判斷，就可以直接地說出來。

當你剛開始工作時，我已經照顧了你幾個月，從那時起你就一直在照顧我。明（今）天是我的重要日子，而你不在這裏。我不知道這種痛苦會如何停止，我意識到我不會再見到你。你幾天前告訴我，今晚要大吃一餐，我為你感到高興。

謝謝你像姐姐一樣愛Tiffany（毛加恩未婚妻），把我當成兄弟。我會保留很多故事和圖片，以保存和你的回憶。這兩天，我聽到很多人說你對他們很好，我對此不感到驚訝。你永遠在我心中佔一席位，你是無可替代的。我會永遠想你的，我愛你，兄弟。」

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（即時娛樂）