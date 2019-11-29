【陳奕迅爆冷止步】姜濤躋身我最喜愛男歌手5強：入圍已算攞獎 (17:01)

姜濤躋身叱咤我最喜愛的男歌手5強，而MIRROR亦殺入我最喜愛的組合5強，氣勢一時無兩。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】組合MIRROR於「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」投票走勢氣勢如虹，MIRROR與Dear Jane、KOLOR、RubberBand、Supper Moment打入我最喜愛的組合5強； 而姜濤亦以單飛姿態，躋身我最喜愛的男歌手5強，跟前輩張敬軒、陳柏宇、周國賢及許廷鏗並列，反觀陳奕迅未能躋身5強，而另一隊友陳卓賢（Ian）及同門組合ERROR，於5強止步。

姜濤、Ian、Lokman、Tiger及Jer今日到商台宣傳新歌《Reflection》，對於MIRROR打入5強，Lokman說：「其實是開心的，這是一個認同。」Ian未能打入5強，但他覺受寵若驚：「因為名單上都是前輩，所以無想過會攞到什麼獎、行到幾遠，行到這步已經好感恩。」

姜濤再進一步入圍5強，他說：「真的好開心，真的無想過自己或團隊可以入到圍，證明有一定的人聽我們的歌，開心的原因是希望憑這機會令更多人知道我們是誰。」問可有信心得獎？他則說：「希望愈大可能失望愈大，順其自然，畢竟是新人，這一年已經好好，入到圍已算攞獎。」

問可有叫家人和朋友幫手投票？他笑道：「阿爸阿媽是想投的，但因不太懂得用手機和電腦，投投吓就話唔識嫌煩，由得他們啦！少他們一票也不緊要，阿爸都稍為有點耐性，阿媽真的好煩！」另外，姜濤的19歲混血表妹Angelina Dean（楊佳琪）於《溫哥華華裔小姐競選》已晉身10強，姜濤表示希望表妹能得到好成績。

（即時娛樂）