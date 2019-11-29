【一個人的精彩】49歲宣萱享受單身樂趣 活得自在 (17:56)

由陳慧珊主持的香港開電視節目《放學後》，最新一集邀請到同為視后的宣萱一齊遊英國，懷緬留學時的生活點滴。

49歲的宣萱自12歲那年，獨自踏上英國求學之路，寄宿學校的教育，令她懂得自教，她說：「當時很嚴謹，我記得自己拿了一根香蕉，被人問：『你的碟子呢？』香蕉也要用碟子？於是我真的把香蕉放到碟上。想剝皮時又被問到：『你的刀叉呢？』我忍不住問要怎樣用刀叉吃？原來是要先用刀切去兩端的蕉皮，中間用手剝皮，再用刀叉吃。當年覺得很造作，但寄宿學校就是很在意禮儀。（習慣）就像一部機器，深印在腦海。」

留學之路不但令宣萱學懂待人接物禮儀，也令她學識聆聽內心，找到自己的出路：「考完O-Level後，基本上所有同學都知道自己想從事哪一行，我是唯一例外，不知道自己想做什麼。很有趣，進入大學有機會做舞台劇，接著便開始了演藝生涯，還接下了第一單工作。直到今日，我仍然很熱愛這工作，所以我跟人聊天也會提起，想不通的事先放到一旁，不要強迫自己，因為很容易鑽牛角尖。」

作為女性典範，宣萱亦提到「29＋1」時的迷惘：「以前覺得廿歲的十年，是女人的黃金時期，但一過了30歲，直到現在，我一直都很快樂，因為我們有過去，才會化為今時今日的我們。」知足常樂的她，也學會了一個人的快樂和精彩，她可以說飛就飛，樂得逍遙：「因為我沒有家庭，這算是好事嗎？視乎你的看法，你有你的開心，有家庭樂的開心，大家處於不同階段，有不同任務，大家都可以開心，所以要隨心而行，不要受人影響，不要只在乎別人對自己的看法，為了遷就別人而選擇道路。」

現在的宣萱，希望發揮自己的影響力，散播正能量：「到了現在，我覺得是自己事業再上升的時候，這一次、這個年紀，我突然覺得自己有責任，希望可以幫助更多人，因為現在是最佳時機，我不知道我的事業可以維持多久，至少現在這個位置，人們願意聽我的話，我希望散播更多正能量。記者訪問時也問我：『你希望離開之後，將來人們提起你，會想起甚麼？』我希望他們會開心，令他們記得宣萱那時候是這樣的。」

（即時娛樂）